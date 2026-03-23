La serata dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026 non sorride ai colori italiani. In gara -6 della serie fra Gherdeina e i Red Bull Hockey Juniors infatti la formazione gardenese cede di schianto. Gli austriaci si impongono con il larghissimo punteggio di 2-6 dominando sin da subito una partita che vede gli ospiti prendere il largo immediatamente con le reti di Kogler, Wurzer, Kirchebner e Schuster: uno 0-4 perentorio, con cui poi gestire le cose. La situazione della serie si sistema quindi sul 3-3 complessivo, in attesa della “ Bella”: quella gara -7 che si giocherà martedì 24 marzo alle ore 19.15. La formazione vincitrice della gara e del duello approderà in semifinale affrontando poi l’EK Die Zeller Eisbären, mentre nell’altro scontro si andranno a incontrare Merano e KHL Sisak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Gherdeina, tracollo casalingo nella Alps. Red Bull Juniors che pareggiano la serie

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