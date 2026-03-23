“Ho scelto io Bergamo e la Figc mi ha accontentato senza problemi”. Per la prima volta da quando è stata scelta la sede dello spareggio per i Mondiali 2026, Gennaro Gattuso ha spiegato i motivi della decisione. Lo ha fatto nella prima conferenza stampa da Coverciano, a tre giorni dalla sfida di semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. “Per esempio San Siro è divisa e può essere pericolosa ai primi errori, aver giocato la mia prima partita lì è stata importante, Bergamo è un catino, speriamo di non aver toppato”, ha spiegato il commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata si è aperta con la notizia del forfait di Chiesa, considerato non al meglio dopo i primi test fisici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scelto io Bergamo, San Siro è pericoloso. Con Barella parlo tutti i giorni”: parla Gattuso

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