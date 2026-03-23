Dopo un inizio di stagione impressionante, con 16 vittorie consecutive sul cemento che gli hanno consentito di aggiungere alla sua già prestigiosa bacheca il primo Australian Open della carriera, con tanto completamento del Career Grand Slam, e il trofeo dell’Atp 500 di Doha, Carlos Alcaraz si è improvvisamente inceppato. Il numero uno al mondo, infatti, è stato eliminato con pieno merito da Daniil Medvedev nella semifinale dell’Atp 1000 di Indian Wells, quando tutti si aspettavano l’ennesimo confronto con Jannik Sinner nella finalissima del torneo, e ancor peggio è andata nel successivo impegno al Miami Open: Carlitos ha subito una cocente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho bisogno di staccare", la crisi di Alcaraz dopo l’eliminazione a Miami

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