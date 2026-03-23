havaianas celebra tradi e il brasile a milano

Baile Funk, street art e soundsystem, Havaianas trasforma Spazio Maiocchi in un frammento di paesaggio urbano brasiliano, celebrando la Havaianas Tradi. Giovedì 19 marzo, havaianas ha trasformato Spazio Maiocchi in un museo dedicato al brand, celebrando le radici culturali e l’eredità di una delle icone più riconoscibili del Brasile. Per una sera, lo spazio milanese si è trasformato in un ambiente immersivo dove gli ospiti hanno potuto esplorare la storia, l’estetica e lo spirito che da sempre definiscono havaianas. Al centro dell’esposizione, havaianas Tradi, reinterpretazione contemporanea di una silhouette essenziale e di un design OG profondamente radicato nella cultura brasiliana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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