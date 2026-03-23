Hashish per un detenuto in carcere scoperto ai controlli | ecco chi è il dentista dei vip arrestato a Benevento

Tempo di lettura: 3 minuti Un controllo di routine all’ingresso del carcere di Benevento ha portato all’arresto di Cristiano Ricciardi, odontoiatra romano di 59 anni, noto come il “ dentista dei vip ”. Durante la verifica, un trolley passato sul nastro dei controlli ha subito attirato l’attenzione dei cani antidroga, che hanno puntato dritto contro la valigia del professionista, con studio nel cuore di Roma, in via del Tritone, frequentato da una clientela di alto profilo. All’interno del trolley, gli agenti hanno trovato 93 grammi di hashish, suddivisi in cinque pezzi, ciascuno avvolto in profilattici e occultato all’interno di una confezione di collutorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Dentista dei vip arrestato in carcere: portava droga nascosta nel collutorio a un detenutoFermato nel carcere di Benevento con 93 grammi di hashish nel trolley: decisivo il cane antidroga.

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