Ha rubato 23 confezioni di parmigiano | denunciata trentenne

Non una, non due e neanche dieci. È stata trovata con ben 23 confezioni di Grana Padano e Parmigiano. Una trentenne è stata denunciata, dalla polizia, alla Procura della Repubblica per furto di alimenti. Furto che è stato portato a termine nel supermercato Eurospin di via Lioni a Sciacca. La donna, una italiana, è stata notata nei giorni scorsi - da alcuni impiegati dell'esercizio commerciale - mentre si aggirava fra gli scaffali e il reparto frigo del supermercato. E, con nonchalance, quando riteneva di non essere vista, si impossessava delle confezioni di formaggio, infilandole in borsa. È stato composto il numero unico d'emergenza, il 112, e subito si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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