Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dal craniopompiere alla catena: il simbolismo del Dancing Skeleton. L’anello ‘Dancing Skeleton’ di Alexander McQueen rappresenta un esempio emblematico della fusione tra estetica gotica e artigianato gioielliero. Al centro del design risiede una testa di scheletro stilizzata, elemento che richiama direttamente l’iconografia morbosa tipica del brand, ma qui reinterpretata in una forma più fluida e dinamica. Questa rappresentazione non è statica; la posa suggerisce movimento, come se lo scheletro stesse danzando, da cui il nome stesso del modello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida: Mcqueen Anello ‘dancing Skeleton’

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