Guerrieri - La regola dell' equilibrio stasera su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann

Il viaggio nell'universo investigativo di Gianrico Carofiglio prosegue stasera, lunedì 23 marzo, con il terzo appuntamento di Guerrieri - La regola dell'equilibrio. La fiction di Rai 1 si conferma un appuntamento imperdibile per il grande pubblico: la puntata dello scorso lunedì ha infatti dominato il prime time, conquistando il 22,4% di share e tenendo incollati al video 3 milioni 506 mila spettatori. Alessandro Gassmann torna a dare corpo e voce all'avvocato barese Guido Guerrieri, un uomo che dietro la corazza professionale nasconde un’anima riflessiva e solitaria, divisa tra la passione per la boxe, le lunghe passeggiate notturne e la ricerca di un nuovo baricentro sentimentale dopo la fine del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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