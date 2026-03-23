Guerrieri – La regola dell’equilibrio cosa accadrà stasera? Anticipazioni penultima puntata

Va in onda stasera alle 21.20 su Rai Uno la penultima puntata di Guerrieri - La regola dell’equilibrio. La fiction con le prime due puntata ha catturato l'interesse di moltissimi telespettatori che si stanno chiedendo cosa succederà nella terza puntata. L'episodio di stasera si intitola 'Colpevole', il barman del Chelsea (Angelo) dovrà fare i conti con una gravissima accusa, quale? Quella di omicidio. La sua vicina di casa, la biologa Elena Longo, è stata trovata senza vita e lui sarà il principale sospettato. Anticipazioni Guerrieri - La regola dell’equilibrio terza puntata: Angelo è innocente? Guido accetta di difenderlo Il barman continuerà a ripetere di essere innocente ma emergeranno schiaccianti indizi contro di lui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Addio mio Imperatore. Sei e sarai sempre il mio più grande sogno politico. Siamo e saremo sempre i tuoi guerrieri, come sul Po, come sempre! Un giorno finiremo il tuo lavoro! PADANIA LIBERA UMBERTO! x.com