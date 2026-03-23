Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio anticipazioni ultima puntata di lunedì 30 marzo 2026
© US Rai Ogni lunedì sera, per quattro settimane, i telespettatori di Rai 1 sono invitati a seguire le vicende di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un avvocato, residente a Bari, in crisi dopo la fine del suo matrimonio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni quarta e ultima puntata. 1×04 – La Regola dell’Equilibrio: Il caso del suo maestro di boxe Quintavalle, che attende una sentenza in Cassazione, mette Guerrieri di fronte alle domande che suscita una giustizia a volte così lenta da non potersi più chiamare giustizia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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