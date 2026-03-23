Guerra segreta per il petrolio - parte I

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spie, avventurieri, petrolieri squali, onoreficenze e filantropia per convenienza. Si tiene troppo spesso in poca considerazione la guerra che corse in parallelo alle due guerre mondiali, ovvero quella meno conosciuta per le fonti energetiche. Non si vuole entrare nel solco del "Materialismo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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