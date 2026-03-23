Guerra Iran | errore peggio dell’Iraq petrolio a rischio

La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di unirsi a Israele in un conflitto contro l’Iran rappresenta, secondo l’analisi dell’ex ambasciatore Ivo Daalder, un errore strategico ben più grave dell’invasione dell’Iraq del 2003. Mentre la guerra in Iraq è stata a lungo considerata il più grande fallimento americano dal Vietnam, lo scontro attuale con Teheran promette conseguenze molto più vaste per la stabilità regionale e l’economia globale. Le differenze risiedono nella sopravvivenza del regime iraniano nonostante i colpi mirati, nel blocco della via di transito dello Stretto di Hormuz e nell’impatto immediato sui mercati energetici mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Guerra in Iran, ultim’ora: base italiana colpita in Iraq, 8 morti sul lungomare di Beirut. Trump: “Hormuz in ottima forma”. Ma il petrolio schizza oltre i 100 dollariRoma, 12 marzo 2026 – La notizia è arrivata dopo la mezzanotte: la base italiana di Erbil, in Iraq è stata colpita da un missile.

Tutto quello che riguarda Guerra Iran

Discussioni sull' argomento Gli Stati Uniti hanno già perso la guerra contro l’Iran: parola di John Mearsheimer; Aaron David Miller: L’Iran detta il ritmo della guerra. Trump e Netanyahu ormai hanno agende diverse (di N. Boffa); La guerra in Iran rischia di provocare la più grave crisi energetica della storia; Trump frena sull’invio di truppe in Iran e attacca la Nato. Poi commenta la crisi petrolifera: Pensavo peggio.

"La guerra in Iran è stata avviata senza un piano, sta indebolendo pesantemente Trump e gli Stati Uniti" Giuliano Noci a #4disera Weekend facebook

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