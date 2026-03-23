Guerra in Medio Oriente allarme Unesco | scuole distrutte e patrimonio culturale a rischio Oltre 65 istituti colpiti

L'Unesco lancia l'allarme: il conflitto in Medio Oriente devasta le scuole, colpisce i tutti e minaccia l'intero patrimonio culturale mondiale L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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