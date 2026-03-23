Guardare il crepuscolo è il rituale olandese che aiuta le persone a rallentare

Avete mai sentito parlare del Dusking? Si tratta di un antico rituale olandese che consiste nel rimanere a osservare il tramonto per rallentare i normali e frenetici ritmi quotidiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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