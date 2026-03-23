Gualtieri in visita al Villaggio Fondazione Roma | il modello innovativo per Alzheimer e Parkinson

Una visita per confrontarsi e studiare un modello che funziona. Lunedì 23 marzo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto visita al Villaggio Fondazione Roma, realtà unica nel suo genere e prima in Italia, dedicata all’assistenza residenziale e semiresidenziale per persone affette da Alzheimer e Parkinson. Il Villaggio può accogliere fino a circa 100 ospiti e si distingue per un approccio terapeutico che si discosta dai modelli tradizionali delle RSA, privilegiando percorsi non farmacologici e un ambiente che riproduce dinamiche domestiche e sociali. Al suo interno, gli ospiti possono usufruire di servizi come ristorante, bar, minimarket, salone di bellezza e spazi polifunzionali, in un contesto pensato per favorire benessere e dignità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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