Grosseto badante riceve 600mila euro da anziano con Parkinson | eredi fanno causa ma la Cassazione le dà ragione

Per la Cassazione anche in presenza del Parkinson la donazione alla badante resta valida. La sentenza ribalta i precedenti gradi di giudizio e riapre il caso di Grosseto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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