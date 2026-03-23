Griezmann futuro negli USA | da luglio sarà un giocatore dell' Orlando City

Madrid, 23 marzo 2026 – Per Antoine Griezmann si aprono le porte della Major League Soccer: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'attaccante dell'Atletico Madrid sarà un nuovo giocatore dell'Orlando City a partire da luglio 2026, per lui è pronto un contratto biennale. Già nei giorni scorsi, la società americana aveva provato a strapparlo subito all'Atletico Madrid, ma il francese aveva rifiutato, rimandando il trasferimento alla prossima estate. In settimana, l'attaccante volerà verso gli Stati Uniti per firmare l'accordo, per poi tornare a Madrid per concludere la stagione. Griezmann, infatti, è ancora un giocatore fondamentale per Simeone, che, tra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, l'ha schierato in campo in ben 43 occasioni, con il francese che ha messo a segno 13 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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