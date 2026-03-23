Antoine Griezmann ha scelto Orlando. Lascerà l’Atletico Madrid e chiuderà la carriera lì. Gli Stati Uniti restano uno dei viali del tramonto meglio illuminati, vuoi per l’American Way of Life, vuoi per la possibilità di chiudere a ritmi più bassi senza perdere del tutto condizione e ritmo partita. Antoine da luglio sarà un giocatore di Orlando. Per lui è pronto un contratto di due anni. Già nei giorni scorsi, la società americana aveva provato a strapparlo subito all'Atletico Madrid, ma il francese aveva rifiutato, rimandando il trasferimento alla prossima estate. In questi giorni, però, è volato negli States per firmare il contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Griezmann, futuro negli States: da luglio sarà un giocatore dell'Orlando City

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