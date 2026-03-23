Grave lutto per Igor Tudor | il padre muore durante la partita del Tottenham

Il mondo del calcio e dello sport internazionale si stringe attorno a Igor Tudor, attuale allenatore del Tottenham, colpito da una tragica perdita personale proprio durante l’esercizio della sua professione. La notizia della scomparsa del padre, Marco Tudor, è giunta in modo improvviso e drammatico, verificandosi mentre il tecnico croato era impegnato a guidare la sua squadra nel match di campionato contro il Nottingham Forest. Si tratta di un evento che trascende i confini agonistici, toccando la sfera più intima di un uomo che ha legato gran parte della sua carriera, sia da calciatore che da allenatore, al panorama calcistico europeo e in particolare a quello italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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