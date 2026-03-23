Il panorama del serale di Amici 25 si è acceso con il debutto in prima serata, tra performance più difficili, adrenalina alle stelle e quel clima elettrico che ogni anno accompagna il momento decisivo del talent di Maria De Filippi. Ma mentre il pubblico si preparava a godersi lo spettacolo, dietro le quinte è arrivata una notizia capace di cambiare tutto: un brutto infortunio che rischia di fermare una delle ballerine più amate. Il punto, oggi, è uno solo: il serale potrebbe essere già finito per lei, non per una scelta artistica o un verdetto, ma per uno stop forzato che fa paura proprio perché arriva “sul più bello”. Il serale di Amici 25 e l’imprevisto che gela i fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Grave infortunio”. Amici 25, tutto finito per l’amata protagonista? Cosa succede

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