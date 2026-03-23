Un acceso scontro verbale ha opposto il critico televisivo Aldo Grasso alla giornalista Selvaggia Lucarelli, culminando in una dura replica del primo durante la sua apparizione nella trasmissione TvTalk. La contesa nasce da accuse di maschilismo mosse dalla giornalista nei confronti delle recensioni scritte dal critico, le quali vengono definite come riduttive verso le donne dello spettacolo. In risposta, durante l’intervista a Mia Ceran, il critico ha contrattaccato definendo l’atteggiamento dell’avversaria come un doppio gioco, accusandola di cambiare ruolo a seconda della convenienza. L’incidente si è sviluppato attraverso una serie di scambi pubblici che hanno la giornalista analizzare il linguaggio utilizzato nelle recensioni del critico, evidenziando come certe espressioni siano usate per sminuire figure femminili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grasso contro Lucarelli: accuse di sessismo e la dura

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