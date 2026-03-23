Grande successo a Cavezzo per la Lambrustorica

In sella a biciclette costruite prima degli anni ’80, i partecipanti hanno affrontato un percorso di circa 70 chilometri I partecipanti, in sella a biciclette costruite prima degli anni ’80, hanno affrontato un percorso di circa 70 chilometri, il più lungo tra quelli previsti dalla manifestazione. Il gruppo ha fatto tappa a Cavezzo presso il campo sportivo, dove i ciclisti hanno compiuto un passaggio simbolico nel velodromo, compatibilmente con la conformazione attuale dell’impianto. Ad accoglierli, oltre a un momento conviviale con rinfresco nell’area della tribuna, anche l’esibizione del coro delle mondine, che ha contribuito a creare un’atmosfera fortemente legata alla tradizione del territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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