L’ottava edizione del Grande Fratello Vip è entrata subito nel vivo con una seconda puntata ricca di colpi di scena che ha portato alla definizione del primo vero scontro diretto davanti al pubblico sovrano. La tensione nella casa è palpabile poiché ben sette concorrenti sono finiti in nomination e rischiano di dover abbandonare il gioco dopo soltanto una settimana di permanenza. La domanda posta ai telespettatori è chiara e spietata: chi vuoi salvare? Il meccanismo del televoto in positivo premierà i preferiti della casa, mentre colui o colei che riceverà la percentuale più bassa di voti sarà costretto a varcare la porta rossa in modo definitivo durante la diretta di martedì sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Grande Fratello Vip”, chi sarà il prossimo a uscire: i sondaggi sono chiari

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