GPS 2026 | l’Ufficio Scolastico ha ricevuto la domanda? come posso controllare?

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su cosa accade dopo la chiusura delle operazioni per l’inoltro dell’istanza GPS e sui passaggi successivi previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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