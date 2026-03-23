Sofia è supergigante: in Norvegia vince una gara (Suter a 32100, Weidle a 60) che vale una stagione e si prende la coppetta che le mancava, quella del superG, disciplina veloce e senza appello. Quella che o la va o spesso ti spacchi, quantomeno sbagli. Seconda azzurra, dopo Federica Brignone nel 2022, a trionfare nella più moderna delle discipline di Coppa, Sofia si è innanzitutto tolta un peso con la vittoria numero 29 (oltre ai 40 podi). Quando dominava nella velocità assoluta con le sue 4 coppe già in bacheca giocava sull'idea di discesa che la rendeva libera. Ora è tempo di liberazione. Sono parole sue, della Goggia nazionale, che accoglie questo trionfo con un pianto fra gioia dolore e understatement di una stagione «infinita e difficile, dove ho spesso temuto di non farcela e dove i dubbi hanno minato e visitato le mie convinzioni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Goggia regina SuperG, è la coppa della liberazione

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