A metà di febbraio il vice-presidente Usa J.D. Vance ha compiuto una storica visita ufficiale in Armenia e Azerbaigian, la prima di un presidente o vice-presidente Usa sia nell’uno sia nell’altro Paese. Il viaggio, arrivato sei mesi dopo la mediazione con cui Donald Trump ha portato Baku e Erevan a un accordo di pace, è servito per siglare un accordo di ampio spettro con l’Armenia (uso dell’energia nucleare e Difesa) e con l’Azerbaigian, in questo caso addirittura un partenariato strategico per lo sviluppo regionale. Il vero obiettivo, però, era un altro: dare ulteriore impulso al TRIPP ( Trump Route for International Peace and Prosperity ), il corridoio commerciale che dovrebbe collegare Baku (capitale dell’Azerbaigian) a Kars (Turchia) passando attraverso l’Armenia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa di Trump si espandono nel Caucaso ma ignorano la Georgia. Ecco perché

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