Gli studenti sono arrivati dall’Alta Valnure in netto anticipo in città

L’Amministrazione di Ferriere protesta: «Con il nuovo orario il bus è arrivato alle 7.14 al Cheope, chiediamo il ripristino del precedente» L’Amministrazione di Ferriere insiste con Seta e Tempi Agenzia: bisogna tornare al precedente orario di partenza per gli studenti pendolari di Ferriere e Farini. «Questa mattina i nostri ragazzi sono partiti con il nuovo orario, svegliandosi ancora prima del solito per raggiungere la scuola», scrive il Comune sui social. «Il pullman è arrivato alla fermata del Cheope alle 7.14, un anticipo che non serve a nessuno e pesa su ragazzi costretti a svegliarsi all’alba, per attendere poi, al freddo, l’orario di ingresso a scuola», aggiunge l’Amministrazione del sindaco Carlotta Oppizzi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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