Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti A scrutinio quasi ultimato, il No è in netto vantaggio nel referendum sulla Giustizia. La presidente del Consiglio: «Rammarico per l'occasione persa, ma onoreremo il mandato elettorale» Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il risultato del referendum sulla Giustizia, che, a scrutinio ancora non concluso, vede il no in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli italiani hanno scelto e la premier ne prende atto. Con rammarico

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