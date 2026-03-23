Gli exit poll non sono il risultato ufficiale delle elezioni: sono una stima statistica costruita intervistando un campione di elettori appena usciti dal seggio. Servono a dare un’indicazione rapida dell’esito, ma non coincidono automaticamente con il dato definitivo dello scrutinio. Per questo, parlare di “margine di errore” è corretto, purché si capisca che non esiste una distanza fissa valida per ogni elezione. Non esiste un numero unico. Alla domanda “di quanto può sbagliare un exit poll?”, la risposta più rigorosa è: dipende. Dipende dalla grandezza del campione, da come sono stati scelti i seggi, da quanti elettori rifiutano di rispondere, da come vengono pesati i dati e da quanto il voto anticipato, postale o fuori seggio venga incorporato nella rilevazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gli Exit poll possono sbagliare? Il margine di errore fisiologico (1-2 punti) e cosa può influenzarli

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