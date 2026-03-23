Il via vai ai seggi è stato continuo per tutta la mattinata, da San Lazzaro al quartiere Reno. Ieri, decine di migliaia di bolognesi si sono recati alle urne per il referendum che segnerà il destino della riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni. Le percentuali di affluenza, nella città di Bologna sono state, da subito molto alte: 21,57% alle 12 e 50,29% alle 19 e quattro ore dopo il 58,67%, un primato in Italia. Poco più bassa la media se si includono i Comuni della provincia: 57,23% (alle 19 era poco più del 49%). Tra i municipi della cintura, si distinguono Castenaso (60,65%), Anzola dell’Emilia (60,26%), Castel Maggiore (59,98%), Granarolo dell’Emilia (60,25%) e San Lazzaro di Savena (59,71%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia, il referendum. Il primato di Bologna: ha già votato il 58,67%

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, affluenza delle ore 19: in provincia di Taranto ha votato il 29,78%Tarantini Time QuotidianoSale al 29,78% l’affluenza alle urne in provincia di Taranto alla rilevazione delle ore 19 per il referendum sulla giustizia.

Referendum sulla giustizia, affluenza delle ore 23: in provincia di Taranto ha votato il 37,92%Tarantini Time QuotidianoContinua a salire l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia.

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Tutti gli aggiornamenti su Giustizia il referendum Il primato di...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Riforma della giustizia, cosa cambierebbe con il via libera al referendum: i testi a confronto.

Referendum giustizia, affluenza alle 23 oltre il 46%: a Roma il 49%, Milano raggiunge il 53%Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmessaggero.it

Il referendum sulla giustizia. È affluenza-record a Montelupo. Urne aperte anche oggi fino alle 15Il consigliere regionale dem Melio: Per la prima volta non andrò a votare a causa di una bruttissima influenza ... lanazione.it

A Modena alle ore 12 affluenza al voto per il referendum sulla giustizia nettamente più alta della media nazionale facebook

A proposito del referendum sulla giustizia. Abbiamo chiesto agli studenti universitari di spiegare su cosa si sono scontrati in questi giorni sui temi della riforma costituzionale x.com