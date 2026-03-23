Giovani mito e scrittura | nasce ad Agrigento il premio letterario Il respiro degli Dei

La scrittura come ponte tra passato e presente, il mito come chiave per raccontare il tempo di oggi. Nasce con questo spirito il premio letterario “Il respiro degli Dei: Agrigento tra mito e parola”, promosso dal Rotaract Club Agrigento insieme al Rotary Club Agrigento e all’Inner Wheel Club Agrigento, con il patrocinio gratuito del Comune. Tre le sezioni previste: racconto breve, poesia e saggio breve. Gli elaborati dovranno essere originali e inediti e potranno essere inviati gratuitamente entro il 30 aprile all’indirizzo email [email protected]. A valutare i lavori sarà una commissione composta da docenti membri del club: Silvia Argento, Carmen Campo e Marcella Riccobono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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