Giovane donna muore al liceo

Un silenzio irreale ha avvolto questa mattina il quartiere Eur, dove un evento drammatico ha spezzato la routine quotidiana. Ai piedi delle scale di emergenza del liceo Francesco Vivona è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane donna. La scena, resa ancora più enigmatica dal fatto che indossasse un pigiama, ha subito fatto emergere interrogativi inquietanti. L’identità della vittima resta al momento sconosciuta, mentre le prime verifiche hanno escluso qualsiasi legame diretto con la scuola. Né studentessa né dipendente: una presenza estranea in un luogo che, fino a poche ore prima, rappresentava normalità e sicurezza. In via cautelativa, l’istituto ha sospeso le attività, comunicando la chiusura temporanea per garantire la tutela di studenti e personale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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