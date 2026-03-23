giornate fai tutto esaurito in quattrocento a pisignano

Con oltre 400 visitatori la domenica all’aeroporto militare di Pisignano, nell’ambito delle Giornate Fai di Primavera 2026, ieri ha fatto registrare il tutto esaurito. Un’occasione unica, quella di poter osservare da vicino l’attività del 15° Stormo con sede all’aeroporto militare ‘Umberto Mancini’, che in molti non hanno voluto perdere. Anche alla luce del profondo legame che si è venuto a creare tra le comunità romagnole colpite dagli eventi alluvionali del 2023 e gli elicotteri di soccorso del 15° Stormo, protagonisti di numerose operazioni di salvataggio, grazie alle quali sono state salvate decine di vite. Ad accogliere e guidare i visitatori sono stati gli ‘Apprendisti Ciceroni’ dell’Aeronautico di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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