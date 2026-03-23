Giornate Fai di primavera | record a Villanova della Cartera con oltre 350 visite all' ex Cartiera

E' un luogo intriso di storia, vero e proprio esempio di archeologia industriale. Qui i visitatori hanno potuto esplorare la manifattura cartaria di pregio della Serenissima L'ex Cartiera è un luogo intriso di storia, vero e proprio esempio di archeologia industriale; qui i visitatori hanno potuto esplorare la manifattura cartaria di pregio della Serenissima, arte complessa alla base del fiorire delle tipografie veneziane, responsabili di tre quarti dei libri stampati in Italia tra Cinquecento e Seicento. La visita ha coperto anche il XX° secolo, periodo della riconversione dell'ex Cartiera in centrale idroelettrica a servizio di San Michele al Tagliamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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