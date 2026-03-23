Giornata mondiale del teatro a Loreto Pomeriggio con Piccolo è bello

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Pandemonium Teatro promuove un appuntamento che si candida a diventare un momento di riferimento per il territorio e per il settore del teatro ragazzi: Pomeriggio con Piccolo è bello. Riflessioni e azioni su teatro, prima infanzia ed educazione. Un’iniziativa che intreccia pratica e pensiero, visione artistica e responsabilità pedagogica, chiamando a raccolta artisti, operatori culturali, insegnanti, educatori, professionisti dei servizi educativi e famiglie. Non un semplice incontro, ma un’occasione concreta per riaffermare il valore del teatro come spazio di crescita, ascolto e cittadinanza culturale fin dai primissimi anni di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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