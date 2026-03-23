giornata contro le mafie al convitto galluppi

Giornata contro le mafie: al Liceo Classico del Convitto “Galluppi” un incontro di memoria e impegno civile. Un dibattito partecipato per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno. Si è svolto presso il Liceo Classico del Convitto Nazionale “Galluppi” di Catanzaro un partecipato incontro?dibattito in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, organizzata dal referente alla legalità del Liceo, professore Gianluca Scalise, ha visto la presenza del Capo Centro della DIA di Catanzaro, Beniamino Fazio, dell’ avvocato Elvira Iaccino, rappresentante dell’associazione Libera Catanzaro, e della coordinatrice nazionale del Garante dei diritti delle persone detenute, Giovanna Russo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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