Giornalisti esiliati bando di Bruxelles | 3 milioni per la libertà di informazione

La Commissione europea ha annunciato la pubblicazione delle informazioni preliminari su un nuovo bando da 3 milioni di euro destinato a sostenere i giornalisti esiliati da Bielorussia e Russia, oltre ai reporter ucraini trasferiti nell’Ue, affinche’ possano continuare a lavorare in modo libero e indipendente. Dopo due edizioni precedenti, il programma di quest’anno estende infatti il sostegno anche ai giornalisti ucraini che hanno lasciato il Paese a causa della guerra. Il nuovo bando si basa sui risultati dei progetti avviati nel 2023 e nel 2025: il primo ha creato un hub per la liberta’ dei media a supporto delle testate in esilio, mentre il secondo – con oltre 2 milioni di euro in sovvenzioni – ha finanziato formazione mirata, assistenza legale e per i visti, supporto psicologico e attivita’ di networking. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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