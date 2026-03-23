Giorgia Soleri mostra la pancia | Incinta? No sono malata

Da dilei.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi usa i social per raccontare la parte più patinata della propria vita, e chi invece sceglie di mostrare anche ciò che fa più male. Giorgia Soleri, influencer e storica ex fidanzata di Damiano David, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Da sempre in prima linea su temi delicati come salute e diritti delle donne, negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione per uno sfogo tanto personale quanto necessario. Tutto è partito da un commento sul suo corpo, uno di quelli che sembrano innocui ma che nascondono un problema molto più grande. E da lì, ancora una volta, Giorgia ha scelto di dire la verità. Giorgia Soleri, il lungo sfogo social e il dolore per la malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Giorgia Soleri mostra la pancia: “Incinta? No, sono malata”

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Giorgia Soleri, mostra la pancia sui Social e spiazza tutti: Sei incinta No. Sono malata.

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