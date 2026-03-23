Giorgia Soleri mostra la pancia e si scatenano i commenti Ma sei incinta? La risposta è una lezione non solo di medicina

Da milleunadonna.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella e attivista ha pubblicato un post per ricordare che marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, malattia di cui soffre da tempo Se c’è una cosa che non si dovrebbe chiedere mai a una donna che non ha un addome esattamente piatto è “ma sei incinta?”. Innanzitutto perché è da maleducati e poi perché quella pancia può essere dovuta a tanti altri fattori, alcuni dei quali rappresentano l’opposto di una gravidanza, a cominciare dal ciclo mestruale. Ne sa qualcosa Giorgia Soleri che ha scelto di condividere la sua esperienza, e non è la prima volta, per parlare di una malattia spesso taciuta e che fra i suoi sintomi ha proprio quello del gonfiore addominale: l’endometriosi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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