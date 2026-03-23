La modella e attivista ha pubblicato un post per ricordare che marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, malattia di cui soffre da tempo Se c’è una cosa che non si dovrebbe chiedere mai a una donna che non ha un addome esattamente piatto è “ma sei incinta?”. Innanzitutto perché è da maleducati e poi perché quella pancia può essere dovuta a tanti altri fattori, alcuni dei quali rappresentano l’opposto di una gravidanza, a cominciare dal ciclo mestruale. Ne sa qualcosa Giorgia Soleri che ha scelto di condividere la sua esperienza, e non è la prima volta, per parlare di una malattia spesso taciuta e che fra i suoi sintomi ha proprio quello del gonfiore addominale: l’endometriosi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Giorgia Soleri mostra la pancia e si scatenano i commenti “Ma sei incinta?” La risposta è una lezione, anche di medicina

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Giorgia Soleri mostra la pancia: "Non sono incinta, sono malata. Si chiama endometriosi"Fra pochi giorni ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita per sensibilizzare l'opinione su una malattia cronica e dolorosa che...

Aggiornamenti e notizie su Giorgia Soleri

Temi più discussi: Giorgia Soleri mostra la pancia: Non sono incinta, sono malata. E voglio essere creduta, curata; Giorgia Soleri mostra la pancia: Non sono incinta, sono malata. Si chiama endometriosi; Giorgia Soleri e il video in cui mostra la pancia: Non sono incinta ma malata; Giorgia Soleri: Sono malata, non incinta. Poi mostra la pancia e spiega perché.

Giorgia Soleri mostra la pancia: Non sono incinta, sono malata. Vorrei essere creduta, e curataGiorgia Soleri torna a parlare dell'endometriosi, malattia di cui soffre, dopo aver ricevuto un commento che fa riferimento alla sua pancia gonfia ... fanpage.it

Dopo l’ennesima critica, Giorgia Soleri si mostra sui social: Non sono incinta, sono malata. Questa è la mia pancia. Voglio essere capita e curataGiorgia Soleri affronta l'endometriosi, evidenziando la necessità di sensibilizzazione e supporto per le donne colpite. bigodino.it

"Non sono incinta, sono malata": l’attivista e modella milanese #GiorgiaSoleri ha pubblicato un video sui social mostrando la pancia gonfia per spiegare cosa c’è davvero dietro a quella domanda che riceve ogni giorno. Si chiama “#endobelly”, uno dei sintomi facebook

«Ti vedo ingrassata, ma sei incinta», Giorgia Soleri e la risposta in treno sull'endometriosi: «Non voglio essere bella, ma creduta e curata» - Il video x.com