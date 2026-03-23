giorgia meloni non si dimette

In un video pubblicato dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia si è detta rammaricata per l'esito del referendum, ma «andremo avanti» Lunedì pomeriggio, dopo la netta vittoria del No al referendum sulla giustizia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un breve video per commentare il risultato elettorale. Meloni si è detta rammaricata per l’esito, ma ha di fatto escluso che si dimetterà: del resto nelle scorse settimane era stata categorica su questo punto. «La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale (. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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