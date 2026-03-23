gioia e dolore sasso in rimonta progresso ko

Terza sconfitta consecutiva per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Garilli’, cade 3-0 contro il più quotato Piacenza al termine di una partita decisamente a senso unico. Ma, al di là di quest’ultimo ko, che poteva anche essere pronosticato, si tratta di crisi vera per il team di Castel Maggiore che, a causa del magrissimo bottino di appena tre punti raccolti nelle ultime nove uscite ufficiali, ha ora una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Ma venendo alla cronaca del match, i padroni di casa partono forte e, al 9’, riescono a sbloccare l’incontro: è D’Agostino, su un cross di Ciuffo, a lasciar partire una conclusione volante che non lascia scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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