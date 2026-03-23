ginosa in arrivo due rotatorie su ex ss 580

Tarantini Time Quotidiano La Provincia di Taranto ha approvato due delibere relative alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali nel territorio di Ginosa, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza lungo alcune arterie particolarmente trafficate. Nel dettaglio, sono stati adottati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di due rotatorie: una all’intersezione tra la ex S.S. 580 e la S.P. 09, l’altra tra la stessa ex statale e la S.P. 10. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la gestione dei flussi di traffico e a ridurre i rischi per la circolazione in punti considerati critici per la viabilità locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, in arrivo due rotatorie su ex S.S. 580

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