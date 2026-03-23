Gianluca Cadenasso a segno nel Challenger di Asuncion Anche Travaglia s’impone a Zadar
Una splendida performance di settimana regala a Gianluca Cadenasso, ventunenne genovese, la vittoria al Challenger di Asuncion, in Paraguay. Si tratta del suo primo successo a questo livello, dopo la finale persa ad Alicante nello scorso novembre, oltre alla conferma di ottime qualità di un giocatore del quale da tempo si notavano i progressi soprattutto con la rapida scalata ITF-Challenger. In terra paraguaiana, per Cadenasso primo turno vinto sull’ecuadoriano Alvaro Guillen Meza, con un comodo 6-3 6-3 sul numero 6 del seeding. Al secondo turno sconfitto l’argentino Luciano Emanuel Ambrogi per 6-1 6-4, poi, ai quarti di finale, il brasiliano Pedro Boscardin Dias per 6-1 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Argomenti discussi: Gianluca Cadenasso a segno nel Challenger di Asuncion. Anche Travaglia s’impone a Zadar; Challenger: Cadenasso, Travaglia e Pellegrino ai quarti di finale.