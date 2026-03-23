Giani difende Migliavacca | Sbagliato attaccarlo Gesto simbolo di tolleranza dialogo e confronto

Le parole di solidarietà del presidente della Regione Toscana nei confronti del vescovo della diocesi aretina, criticato sui social per aver partecipato alla fine del Ramadan della comunità bengalese Il governatore della Toscana Eugenio Giani stigmatizza gli attacchi a monsignor Andrea Migliavacca per aver partecipato alla festa di fine Ramadan. "Sbagliano, e clamorosamente, tutti coloro che - si legge in una nota - hanno attaccato sui social il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, per la sua partecipazione alla festa di fine del periodo del Ramadan mussulmano. Sbagliano perché dimostrano di non sapere che la Chiesa e i suoi ministri sono ecumenici, ovvero per il dialogo e il confronto con tutte le religioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Milano-Cortina, Mattarella: dialogo e tolleranza programma per governi

Giani al Museo Archeologico di Arezzo: “La Minerva simbolo di identità e appartenenza”Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha visitato oggi, sabato 14 febbraio, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate in...