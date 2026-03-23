Il Grande Fratello Vip continua a far discutere, e stavolta non per dinamiche di gioco o strategie, ma per parole che hanno riacceso un dibattito ben più ampio. A pochi giorni dall’inizio, il reality si ritrova già travolto da polemiche legate a un linguaggio che molti considerano ormai inaccettabile, anche quando viene utilizzato con leggerezza o ironia. Al centro della bufera, ancora una volta, i comportamenti di alcuni concorrenti e il peso che certe espressioni continuano ad avere nel contesto pubblico. Ecco cosa ha detto Dario Cassini (e come ha cercato goffamente di recuperare). Il protagonista della nuova polemica è Dario Cassini, finito nel mirino dopo una battuta pronunciata in cucina mentre stava preparando delle mele. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, Dario Cassini rischia la squalifica per una parola orrenda: che squallore sentire ancora queste cose!

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