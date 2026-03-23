Nuova bufera sul Grande Fratello Vip dove due concorrenti rischiano la squalifica. Si tratta di Ibiza Altea e Dario Cassini che avrebbero infranto il regolamento e ora potrebbero essere sanzionati o esclusi dal reality. La presunta bestemmia di Ibiza Altea al GF Vip. La prima persona finita nel mirino è Ibiza Altea. Da ore ormai circolano sui social alcuni video che mostrerebbero la concorrente del GF Vip bestemmiare. Nelle clip la modella si aggira nella stanza fra i letti, al buio, sino a quando non urta qualcosa e si lascia sfuggire un’espressione che sembra proprio una bestemmia. Il pubblico, come spesso accade, si è diviso. C’è chi è convinto che Ibiza abbia bestemmiato e meriti per questo la squalifica e chi invece pensa che la concorrente non abbia detto nulla di male. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, bestemmie e insulti: Ibiza Altea e Dario Cassini rischiano l’esclusione

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