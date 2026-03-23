Un siparietto tra due gieffini ha scatenato la bufera sui social, ecco la frase pronunciata da Dario Cassini che potrebbe portare alla sua squalifica Dario Cassini rischia la squalifica al Grande Fratello 2026 per la seguente frase: "Sono mele, ricch**ne". Un compagno d'avventura, il musicist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - GF Vip 2026, Dario Cassini a rischio squalifica per la frase: "Sono mele, ricch**ne", Biancardi cerca di salvarlo: "Pittore?" - VIDEO

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