Geostoria | rimangono 3 ore ma Geografia avrà un testo specifico

Le Indicazioni Nazionali per i licei sono in vigore dal 2010: quindici anni nel corso dei quali le trasformazioni tecnologiche, sociali e pedagogiche hanno profondamente modificato il contesto scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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