Geografia e riforma degli istituti tecnici AIIG | Ricadute sugli organici di A21 ai colleghi chiediamo di adottare decisioni prudenti e reversibili

La riforma degli istituti tecnici, destinata a entrare in vigore a partire dall’anno scolastico 20262027, continua a suscitare preoccupazioni tra i docenti e le associazioni disciplinari. Tra i nodi più critici emerge quello relativo alla Geografia, disciplina che rischia di essere fortemente ridimensionata nei nuovi quadri orari. Sul tema interviene l’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), che richiama l’attenzione del mondo della scuola e del Ministero sulle possibili ricadute culturali e didattiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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